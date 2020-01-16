Bakan Dönmez: "(Elektrik kurulu gücümüz) 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: '(Elektrik kurulu gücümüz) 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "(Elektrik kurulu gücümüz) 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Dönmez: "Geçtiğimiz yıl hemen hemen hedeflerimizin tamamının yakalandığı bir yıl oldu. Elektrik tarafında 3 bin 600 megavat kurulu gücümüze ilave bir elektrik santrali gücüne ilave etmiş olduk. Bununla birlikte 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk."

Dönmez: "2000'li yılların başındaki kurulu gücümüz 30 bin megavattı. Neredeyse 3 kat artırmış olduk."

Dönmez: "Elektrik üretim miktarımız arttı, tüketim de tabii arttı. 120 milyar kilovat saatlerden 315 milyar kilovat saatlere ulaşmış olduk."

Dönmez: " Doğu Akdeniz'de 2 sismik gemisiyle 2 de sondaj gemisiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 tane sondajımızı da tamamlamış olduk."

Dönmez: "(TANAP'ta Avrupaya gaz akışı) 2020 yılı sonlarına doğru orada da da bir gaz akışı başlayabilir diye düşünüyoruz."

Bakan Dönmez: (Elektrik kurulu gücümüz) 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk

Anadolu Ajansı, Mehmet Dönmez, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polis müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek

Son Dakika Haberleri
17:04 Endonezya, Türkiye ya da Almanya'dan denizaltı almayı planlıyor - Son Dakika
17:04 Vali Doruk, şoför esnafının sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika
17:03 Eski Korgeneral İyidil, tutuklandı (3) - Son Dakika
16:58 Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı - Son Dakika
16:58 Türkiye'nin ilk 100 pilotundan Pilot Serdar Can öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:08:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez: "(Elektrik kurulu gücümüz) 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]