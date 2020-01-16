Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Dönmez: "Geçtiğimiz yıl hemen hemen hedeflerimizin tamamının yakalandığı bir yıl oldu. Elektrik tarafında 3 bin 600 megavat kurulu gücümüze ilave bir elektrik santrali gücüne ilave etmiş olduk. Bununla birlikte 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk."

Dönmez: "2000'li yılların başındaki kurulu gücümüz 30 bin megavattı. Neredeyse 3 kat artırmış olduk."

Dönmez: "Elektrik üretim miktarımız arttı, tüketim de tabii arttı. 120 milyar kilovat saatlerden 315 milyar kilovat saatlere ulaşmış olduk."

Dönmez: " Doğu Akdeniz'de 2 sismik gemisiyle 2 de sondaj gemisiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 tane sondajımızı da tamamlamış olduk."

Dönmez: "(TANAP'ta Avrupaya gaz akışı) 2020 yılı sonlarına doğru orada da da bir gaz akışı başlayabilir diye düşünüyoruz."