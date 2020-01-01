Bakan Dönmez: "Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alındı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alındı' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alındı"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "13 santralin 7'si elektrik üretimlerine devam edecek.

Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "13 santralin 7'si elektrik üretimlerine devam edecek. Üretimin belli bir süre son bulması işleyişi engellemeyecek. Dolayısıyla burada herhangi bir arz sıkıntısı yaşamayacağız. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü bin 883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, termik santrallerin kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm önlemler alındığını ifade eden Bakan Dönmez, 13 santralin 7'sinin elektrik üretimlerine devam edeceğini belirterek, "Üretimin belli bir süre son bulması işleyişi engellemeyecek. Dolayısı ile burada herhangi bir arz sıkıntısı yaşamayacağız. Bildiğiniz gibi bu piyasalar uzun süredir serbestleşti. Yüzde 20'si buradan yüzde 80'i özel sektörden üretiyoruz. Yeni yapılan tesislerde çevre için herhangi bir sıkıntı yok. Diğer yapılan tesisler geçmişte yapılmış günümüz şartlarına uyumsuzluk oluşturmuştu. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü bin 883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut. Kaynak çeşitliliğimiz günden güne artıyor. Böyle bir olayı 2000'lerin başında karşılaşsaydık. Kaç gün elektriksiz kalacağız bunu tartışıyor olurduk. Bugün böyle bir şey söz konusu değil. Bu sektöre girenler kurallara uymasını bekliyoruz. Çevre uyumunda bu tesislerin gecikmesi söz konusu olursa gereken şekilde davranmaktan kaçınmayacağız" dedi.


Çevreye uyumluluk maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar


Termik santrallerin çevreye uyumu için gerekli olan düzenlemenin yaklaşık 100 milyon dolarlık bir maliyeti olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Kül ve atıklarının depolanması gibi bir çok husus var. bunun içinde. Kabaca böyle bir rakamdan bahsedebiliriz" dedi.


"İşçilerimizin hak hukuku neyse takipçisi olacağız"


Kapatılan termik santrallerde çalışan işçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli takiplerin başlatıldığına dikkat çeken Dönmez, "Bu kapatılan işletme sahipleriyle görüşüyoruz. İşçinin mağdur edilmemesi adına. İşçilerimizin hak hukuku neyse; onun takipçisi olacağımızı olumsuzluk yaşanmaması adına bu süreci yakından takip edeceğimizi bilgilendirmek isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı
Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
02:46 Meksika Devlet Başkanı Obrador: "El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü" - Son Dakika
02:22 Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor - Son Dakika
02:03 DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
01:56 İzmir'de kanlı pusu: 2 ölü - Son Dakika
01:53 Öğrencilerden Vali'ye mesaj yağmuru - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 03:22:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez: "Elektrik sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alındı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]