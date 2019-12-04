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Bakan Dönmez: "Enerji arz güvenliği açısından bir sıkıntı yok"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen madencilerle görüştü. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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