Bakan Dönmez: "Enerji Borsasının Derinliğini Artırmak İçin Çalışmalar Devam Ediyor.

Bakan Dönmez: "Enerji borsasının derinliğini artırmak için çalışmalar devam ediyor.

Bakan Dönmez: "Enerji borsasının derinliğini artırmak için çalışmalar devam ediyor. Avrupalı oyuncuların burada işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz"

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