Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Enerji Borsasının Derinliğini Artırmak İçin Çalışmalar Devam Ediyor.

Bakan Dönmez: "Enerji Borsasının Derinliğini Artırmak İçin Çalışmalar Devam Ediyor.

2 saat önce

Bakan Dönmez: "Enerji borsasının derinliğini artırmak için çalışmalar devam ediyor.

Bakan Dönmez:
Bakan Dönmez: "Enerji borsasının derinliğini artırmak için çalışmalar devam ediyor. Avrupalı oyuncuların burada işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Ekonomi
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