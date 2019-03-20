Bakan Dönmez: "Enerji Borsasının Derinliğini Artırmak İçin Çalışmalar Devam Ediyor.
2 saat önce
Bakan Dönmez: "Enerji borsasının derinliğini artırmak için çalışmalar devam ediyor.
Bakan Dönmez: "Enerji borsasının derinliğini artırmak için çalışmalar devam ediyor. Avrupalı oyuncuların burada işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:56 Kaynak: AA
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