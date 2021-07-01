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Bakan Dönmez: "Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk"

01.07.2021 14:11

Bakan Dönmez: "Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk" Kurulacak santrallerde "Made In Türkiye" etiketli invertör ve yerli üretim fotovoltaik modüller kullanılacak "Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'yi yenilenebilir enerjide üst...

Bakan Dönmez: "Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk"

Kurulacak santrallerde "Made In Türkiye" etiketli invertör ve yerli üretim fotovoltaik modüller kullanılacak

"Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'yi yenilenebilir enerjide üst sıralara taşımış olduk"

"Artık Türkiye'nin güneşini enerjiye dönüştürme vakti geldi"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 sonunda ağırlıklı ortalama fiyatın kilovatsaat başına 21,5 kuruş olduğunu belirterek, "Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım da hayata geçmiş olacak. Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını bu kurulacak tesislerden karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bakanlık binasında düzenlenen "YEKA GES-3 Sözleşme İmza Töreni"ne katıldı. YEKA GES-3 yarışmalarına katılan firmaları temsilen en düşük teklifi veren 3 firmanın yetkilerinin de katıldığı törende konuşan Dönmez, bugüne kadar 2 güneş ve 2 rüzgar YEKA yarışmasını başarıyla tamamladıklarını hatırlatarak, Türkiye'de YEKA'larla ilk defa kaynağın ve teknolojinin birbirine entegre olduğu bir süreci hayata geçirdiklerini söyledi.

"Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk"

İlk iki rüzgar ve güneş YEKA'larının büyük parçalı yarışmalar olduğunu anımsatan Dönmez, "Bu zamana kadar enerji denilince akla hep büyük tesisler, dev yatırımlar geliyordu. Ancak lisanssız üretim ve YEKA GES-3 yarışmalarıyla bu anlayışı bir yerde değiştirmiş olduk. Sektörde yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk" dedi.

YEKA GES-3'lerde Türkiye'nin farklı şehirlerinden 700'den fazla katılımcının yarışmaya başvurduğunu dile getiren Dönmez, bu durumun yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye'nin geneline yayılması konusunda önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

"Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım da hayata geçmiş olacak"

YEKA GES-3 sonunda ağırlıklı ortalama fiyatın kilovatsaat başına 21,5 kuruş olduğunu ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

"Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım da hayata geçmiş olacak. Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını bu kurulacak tesislerden karşılamayı hedefliyoruz."

YEKA-GES 3 yarışmalarının bir çok ilki bünyesinde barındırdığını belirten Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji sektöründe Türk lirası bazında belirlenen tavan fiyatı üzerinden eksiltme usulüyle yapılan ilk yarışma olduğunu aktardı.

Santrallerde "Made In Türkiye" etiketli invertör ve yerli üretim fotovoltaik modüller kullanılacak

Yarışma kazananlarının kuracağı santrallerde ilk defa "Made In Türkiye" etiketli invertör kullanılacağına dikkati çeken Bakan Dönmez, "Blue wafer'ın işlenmesiyle üretilecek yerli hücreleri ihtiva eden en az yüzde 70 yerlilik oranına sahip yerli üretim fotovoltaik modüller kullanılacak" dedi.

YEKA RES-3 için başvuru tarihi 12 Ekim olarak belirlendi

YEKA GES-3'ün tamamlanmasının ardından yeni bir YEKA daha olduğunu duyuran Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"YEKA RES-3 yarışmamızı da inşallah bu yılın son çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Başvuru tarihini 12 Ekim olarak belirledik. Şirketlerimize bu günü ajandalarına not etmelerini önemle rica ediyorum. YEKA RES-3'ü de yerli türbin kullanımı koşuluyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Eminim ki YEKA GES-3'e gösterilen yoğun ilgi ve alaka rüzgar YEKA'mız için de gösterilecektir."

"Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'yi yenilenebilir enerjide üst sıralara taşımış olduk"

Türkiye'de ciddi bir yenilebilir enerji yatırım kültürünün oluşmaya başladığını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Güneş enerjisine başlayalı çok zamanımız olmadı. 7 yıl gibi bir süre önce bu yatırımlara başladık. Rüzgara başlayalı yaklaşık 20 yıl oldu ama sektörümüz öylesine dinamik ve öylesine yatırım iştahı öylesine kuvvetli ki çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'yi yenilenebilir enerjide üst sıralara taşımış olduk" diye konuştu.

Bakan Dönmez, ipi göğüsleyen bütün şirketlere ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, bu projelerin en kısa sürede hayata geçmesini arzu ettiğini söyledi.

"Artık Türkiye'nin güneşini enerjiye dönüştürme vakti geldi"

Bakan Dönmez, artık sahaya inme vaktinin geldiğini belirterek, "Artık Türkiye'nin güneşini enerjiye dönüştürme vakti geldi. Bütün firmalarımıza şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından, YEKA GES-3'e katılan tüm firmaları temsilen, en düşük teklifi veren 3 firmaya sözleşmelerini takdim etti. YEKA GES-3'te, 15 megavatlık Osmaniye-2 bağlantı bölgesi için kilovatsaat başına 18,2 kuruşluk teklif ile birinci olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uşak-2 bağlantı bölgesi için kilovatsaat başına 18,5 kuruşluk teklif ile ikinci olan KON-TEK Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret A.Ş. ve Mardin-3 bağlantı bölgesi için kilovatsaat başına 18,5 kuruşluk teklif ile üçüncü olan Özdem Turizm ve Ticaret Sanayi A.Ş. firmalarını temsilen hazır bulunan yetkililer Bakan Dönmez'in elinden sözleşmelerini aldı.

Bakan Dönmez: Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk
Bakan Dönmez: Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk
Bakan Dönmez: Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk
Bakan Dönmez: Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk

Yenilenebilir Enerji, Yatırımcı, Yatırım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Enerji sektöründe yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını da sağlamış olduk' - Son Dakika


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