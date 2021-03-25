ANKARA-Bakan Dönmez Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı - Son Dakika

ANKARA-Bakan Dönmez Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı

25.03.2021 13:20

Bakan Dönmez: Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldıENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli sermaye desteğinin yanı sıra, bugün yabancı bankalar, bölgesel kalkınma fonları, yatırım bankaları, ajanslar, hibeler gibi pek çok yurt dışı kaynaklı...

Bakan Dönmez: Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli sermaye desteğinin yanı sıra, bugün yabancı bankalar, bölgesel kalkınma fonları, yatırım bankaları, ajanslar, hibeler gibi pek çok yurt dışı kaynaklı finansman modeli de yatırımcılarımız tarafından değerlendiriliyor. Bu sayede enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" dedi.

Bakan Dönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, enerji sektörünün doğası gereği değişime açık bir alan ve uluslararası ilişkileri, ekonomiyi, güvenlik politikalarını etkileyebilecek güçte olduğunu bildirdi. Bakan Dönmez, yeni sanayileşme mücadelesinde kimsenin geride kalmak istemediğini belirterek, "Pil teknolojileri, lityum, yenilenebilir, elektrikli arabalar, hidrojen hepsi inanılmaz değerli yatırımlar olarak görülüyor. Genelde bu tip endüstriyel geçişler tek seferde ve rahatça olmaz. Balonlar ve çöküşler kesinlikle görülecektir. Sistem, Schumpeterci bir yaklaşımla yani 'yaratıcı yıkımla' yeniliği, teknolojik gelişimi, teknik donanımı önceleyecek ve yeni oyuncuların ortaya çıkışıyla yeni bir ekonomiye doğru gidecek. Tesla belki de bunun en güzel örneklerinden biri. 2000'li yılların başında kurulan şirket bugün yenilik ve teknolojik gelişim odaklı büyümesiyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi. Sistemde yer alan pek çok ezberi, yeni teknolojilerle bozdu. Sistemin kendi içerisinde dönüşümüne ön ayak oldu. Tabi bu girişimcilerin kabiliyeti olduğu kadar onlara finansman sağlayan kurumların ve devletin de bu süreçte payı var" dedi.

'ASKERİ TEKNOLOJİLER KADAR ÖNEMLİ'

Bakan Dönmez, yeni ekonomide gördükleri en önemli sinyallerin, pil savaşları, madencilik şirketleri ve yapay zeka mücadelesi olduğunu söyleyerek, "Hidrokarbon şirketleri gaz ve petrol şirketleri olmaya çalışırken, dijitalleşme yeni bir kabukla geliyor. Bu 4'üncü Sanayi Devrimi değil. Çünkü 4'üncü Sanayi Devrimi 1950'lerin sonunda zaten söyleniyordu. Yeni dengeler oluşurken Türkiye bunun neresinde yer alacak? Sanırım geçtiğimiz senelerdeki gelişmelerden sizler de anlamışsınızdır. Türkiye olarak kendi lityumumuzu üretmeye başladık. Yenilenebilir enerjide en fazla kurulu güç artışı yapan ülkelerden biriyiz. Bu alandaki teknolojinin gelişimi için YEKA adını verdiğimiz sistemi hayata geçirdik. Temiz enerji teknolojileri ulusal güvenlik meselesi olan askeri teknolojiler kadar önemli. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına enerjinin bütün alanlarında birbirini tamamlayan bir politika yürütüyoruz. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi beraberinde onu destekleyen alt sektörleri de daha fazla yerli üretim, Ar-Ge ve inovasyona teşvik edecektir. Öte yandan kendi gaz kaynaklarımızı buluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Madencilik alanında kritik materyallere özel önem veriyoruz. Karbonsuz bir sanayi olarak nükleeri önemsiyoruz" diye konuştu.

'DOĞRULTUMUZ BELLİ'

Bakan Dönmez, piyasa tarafında ise hem arz hem de talep tarafının oyuna dahil olmasıyla çok daha rekabetçi bir ortam oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elektrik ve gaz diğer klasik emtialar gibi günlük, aylık hatta yıllık periyotlarla alınıp satılan bir ürün olmaya başladı. Bunun için gerekli regülasyonlar yapıldı. Oyuncu sayısının katlanarak arttığı, çok daha fazla katılımcılının yer aldığı bir piyasamız var. Enerji piyasalarımıza duyulan güvenden dolayı bugün piyasa derinliğimiz önceki yıllara göre daha da arttı. Özel sektörün dahil olmasıyla birlikte finansman kanalları da çeşitlenmeye başladı. Yerli sermaye desteğinin yanı sıra, bugün yabancı bankalar, bölgesel kalkınma fonları, yatırım bankaları, ajanslar, hibeler gibi pek çok yurt dışı kaynaklı finansman modeli de yatırımcılarımız tarafından değerlendiriliyor. Bu sayede enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Bizim doğrultumuz sanırım belli. Çünkü bizim bu oyunu nasıl okuduğumuz da 'sözlerimizden' ve 'eylemlerimizden' takip edilebilirsiniz."

ANKARA-Bakan Dönmez Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı
ANKARA-Bakan Dönmez Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı
ANKARA-Bakan Dönmez Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı
ANKARA-Bakan Dönmez Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı
ANKARA-Bakan Dönmez Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı

Fatih Dönmez, Yatırım, Uludağ, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-Bakan Dönmez Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Ünlü şarkıcı Aydilge'den Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim         
14:13
Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık         
14:07
Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı         
13:25
Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir         
12:59
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun         
12:14
Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı         
11:46
Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz         
11:31
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum         
10:17
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın         
08:55
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 14:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA-Bakan Dönmez Enerji sektörüne 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei