Bakan Dönmez, 'Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi'ni açıkladı - Son Dakika

Bakan Dönmez, 'Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi'ni açıkladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi'ni açıklayarak, "Kamuoyunun yüzde 87,4'ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini biliyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi'ni açıklayarak, "Kamuoyunun yüzde 87,4'ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini biliyor. Burada kilit husus enerji verimliliğinin toplumsal bir kültür haline gelerek günlük rutinimizi kuşatan bir eylem biçimi haline gelmesi" dedi.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin bugün hanelerden sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar pek çok alanı kapsadığını belirterek, "Şunu açıkça belirtmek gerekir ki enerji verimliliği 'moda' ya da 'trend' bir kavram ya da uygulama değil, süreklilik arz eden bir eylem biçimidir. Bu nedenle enerji verimliliğini hayatımızın her alanına sirayet eden bir hareket tarzı, bir iş yapış kültürü haline getirmek zorundayız. Enerji zengini bir ülke değiliz. Bugün yerli ve yenilenebilir enerjide her bir puanlık artış yaklaşık 100 milyon dolarlık enerji ithalatını önlüyor, bu işin üretim boyutu. Bir de verimlilik boyutu var ki onun getirisi bundan hayli fazla" dedi.

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'İCRAAT TARAFINDA SIKINTIMIZ YOK'

Bakan Dönmez, 2017-2019 arasında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürüttükleri faaliyetlerle 960 milyon dolarlık bir mali tasarruf sağladıklarını söyleyerek,

"Yatırımları, projeleri hayata geçirmek kolay. İşin icraat tarafında sıkıntımız yok hamdolsun. Önemli olan verimlilik eylemlerini günlük pratiklerimizin bir parçası haline getirmek. Burada; sanayiden haneye, tarımdan ulaştırmaya kadar hayatımızın her anına hakim olan, farkındalık ve bilinç düzeyimizin yüksek olduğu, davranış kalıplarımızı oluşturan, tüketim kültürümüzün ayrılmaz parçası haline gelen, sonraki nesillere de aktarılan sürekli bir yapıdan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

'ARAŞTIRMAYI 21 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Son zamanlarda enerji verimliliğiyle ilgili toplumsal algının yükseldiğinin bir gerçek olduğunu bildiren Bakan Dönmez, daha önce elektrik ve doğal gaz dağıtım sektörü için yaptırmış oldukları araştırma sonuçlarında da bu olguyu gördüklerini söyledi. Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Orada enerji verimliliği uygulamalarının yüzde 40'lara kadar çıktığına şahit olduk. Sonuçlarını açıklayacağım Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi de bu yöndeki çalışmalarımızı doğrulayan en güncel araştırma sonucu oldu. Araştırmamızı 21 farklı şehirde 3 bin kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirdik. Böylece enerji verimliliği tutum ve davranış boyutunu kantitatif olarak ölçümledik. Kamuoyunda, Enerji Verimliliği Bilinç Endeksini 200 üzerinden 157,7 olarak tespit ettik. Bu değer kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor. Enerji Verimliliği Bilgi Endeksi ise 200 üzerinden 177,9 çıktı. Bu değer de bize kamuoyunun bilgi düzeyinin yüksek alt seviyede olduğunu gösteriyor. Enerji Verimliliği Davranış Endeksi ise yine 200 üzerinden 137,5 olarak çıktı. Yani bilgi ve bilincin davranışa evrilmesi konusunda diğer iki sonuca göre biraz gerideyiz."

'ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ BİLİYORUZ'

Bakan Dönmez, "Enerji verimliliğini biliyoruz, farkındayız ancak uygulamaya geçişte istenilen seviyenin yakalanmadığını görüyoruz. Burası gelişim gösterebileceğimiz, paydaşlarla daha fazla iş birliğine gideceğimiz, kendimizi daha fazla anlatabileceğimiz bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Kamuoyunun yüzde 87,4'ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini biliyor. Az önce de bahsettim burada kilit husus enerji verimliliğinin toplumsal bir kültür haline gelerek günlük rutinimizi kuşatan bir eylem biçimi haline gelmesi. Sadece bizimle sınırlı kalması değil gelecek kuşaklara da aktarılabilen bir niteliğe kavuşması" ifadelerini kullandı.


Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, 'Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi'ni açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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