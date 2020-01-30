Bakan Dönmez: "Enerji verimliliği dünyada artık birincil enerji kaynağı olarak görülüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Enerji verimliliği dünyada artık birincil enerji kaynağı olarak görülüyor' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Enerji verimliliği dünyada artık birincil enerji kaynağı olarak görülüyor"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı. (1)

Bakan Dönmez: Enerji verimliliği dünyada artık birincil enerji kaynağı olarak görülüyor

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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