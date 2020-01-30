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Bakan Dönmez: "Enerji verimliliği dünyada artık birincil enerji kaynağı olarak görülüyor"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:18 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı. (1)
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