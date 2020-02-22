Bakan Dönmez: Enerjide üretim kadar yerlileştirmeye de önem veriyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünyada yenilenebilir enerji maliyetleri düşerken bizlerin teknik aksamı halen ithal etmemiz düşünülemez. Bu konuda ilk adımlarımızı attık. Ankara'da Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası yükseliyor. İzmir'de de inşallah Türkiye'nin ilk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacağız" dedi.

Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kayseri'de düzenlenen 'Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, 'enerji' denince insanların aklına yüksek bütçeli yatırımlar, tesislerin geldiğini belirterek, "Yenilenebilir kaynaklardan lisanssız elektrik üretimiyle artık bu anlayış yavaş yavaş değişime uğruyor. Lisanssız enerji üretimiyle birlikte enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık. Meskenlerin, küçük ya da orta ölçekli işletmelerin, çiftçilerimizin yani kendi elektriğini üretmek isteyen her kişi ve kurumun önünü açtık. Böylece yatırım kültürü ve yatırımcı profilinde de büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Köyünde, beldesinde ya da kasabasında ürettiği elektrikle ihtiyacını karşılayan hatta bütün bir ilçenin elektrik talebine cevap veren yeni yatırımcı örnekleri ortaya çıkmaya başladı. Bir nevi 'Enerji KOBİ'leri' de diyebiliriz aslında. Artık sadece elektriği tüketen değil aynı zamanda da üreten yeni bir ekosistem ülke geneline hızla yayılıyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kayseri bu anlamda başı çeken şehirlerimiz arasında geliyor" dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE AVRUPA'DA 6'NCIYIZ'

?Bakan Dönmez, milli enerji ve maden politikasında yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılmasını temel hedef olarak belirlediklerini ifade ederek, "2019 sonu itibarıyla elektrik üretimimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Yenilenebilir kurulu gücümüz 44.767 megawatta ulaştı. Kurulu gücümüzün yüzde 49'unu yani neredeyse yarısını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. Türkiye, bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 6'ncı, dünyada 13'üncü sıraya yerleşti. Güneş enerjisinde ise Türkiye çok büyük bir mesafe kat etti. 10 yıl öncesine kadar güneş enerjisi kurulu gücümüz sıfır iken bugün 6 bin 32 megawatt seviyesine geldik. Devletin verdiği teşvik, hibe ve krediler yerli ve yabancı yatırımcının yüzünü güneşe çevirdi. ve bu inanılmaz başarı hikayesi kamu ve özel sektörün sinerjisi olarak ortaya çıktı. 2020 Ocak sonu itibarıyla güneş enerjisinin payı, toplam kurulu gücümüz içerisinde yüzde 6,6'ya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüz içerisinde ise yüzde 13,5'e yükseldi. Güneş kurulu gücünde bugün Avrupa'da 6'ncı, dünyada 12'nci sıradayız."

'AMACIMIZ ELEKTRİĞİN TÜKETİLDİĞİ YERDE ÜRETİLMESİ'

Lisanssız üretimle ilgili geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandığını ve yenilenebilir enerjide lisanssız üretime dayalı kurulu güç üst sınırının 1 megawatt'tan 5 megawatta yükseltildiğini vurgulayan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Böylece atıl haldeki çatı, cephe gibi alanlarda güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılmasının önü açıldı. Tarımsal sulama aboneleri, içme suyu tesisleri, atık arıtma tesisleri ile kamu kurum ve kuruluşları da bu uygulamaya dahil edildi. Mesken abonelerine 10 kilowatt, tüm işletmeler ve kamu kurumlarına da elektrik bağlantı gücüne göre kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasını satabilme imkanı tanındı. Amacımız elektriğin tüketildiği yerde üretilmesidir. Biz bu sürece 'Kendi elektriğini kendin üret' diyoruz. Çünkü işletmelerimiz ya da vatandaşlarımız lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğu olmadan elektriklerini üretebiliyorlar. Hatta elektriği ticari bir ürün haline getirerek öz tüketim fazlasını da satarak buradan gelir de elde edebiliyorlar. Elektrik kurulu gücümüzü mümkün olduğunca çeşitlendirmeye gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra kendi elektriğini üretme potansiyeline sahip kişi ve kurumları da teşvik ederek hem ana yük üzerindeki baskıyı azaltıyor hem de gereken zamanlarda buralardan sistemi besleyebiliyoruz."

Bakan Dönmez, kararın yürürlüğe girdiği 10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megawatt kurulu güce sahip 1.207 GES başvurusu aldıklarını belirterek, "Mesken aboneleri tarafından da 12 megawatt kurulu güce sahip 1.218 başvuru aldık. Toplamda 1.544 megawatt kurulu güce sahip 5 bin 944 çatı başvurusu bulunuyor. 2019 sonu itibarıyla 252 megawattlık çatı GES kurulu gücümüzü devreye aldık" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM KADAR YERLİLEŞTİRMEYE DE ÖNEM VERİYORUZ'

Ankara'da Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikasının yapıldığını, İzmir'de de Türkiye'nin ilk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacaklarını söyleyen Bakan Dönmez, "Yenilenebilir enerjide üretim kadar önem verdiğimiz bir diğer konu ise yerlileştirme. Dünyada yenilenebilir enerji maliyetleri düşerken bizlerin teknik aksamı halen ithal etmemiz düşünülemez. Bu konuda ilk adımlarımızı attık. Ankara'da Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası yükseliyor. İzmir'de de inşallah Türkiye'nin ilk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacağız. Yenilenebilir enerjide bilgi ve birikimi değere dönüştüreceğiz. Nasıl ki enerji üretiminde 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyorsak, teknoloji üretiminde de 'önce yerli teknoloji, önce yerli üretim' diyoruz" diye konuştu.