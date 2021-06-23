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Bakan Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurdu - Son Dakika

Bakan Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurdu

23.06.2021 21:04

Bakan Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 GWh elektrik üretimi yaparak aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin...

Bakan Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 GWh elektrik üretimi yaparak aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurarak, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz" dedi.

Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencililk Şurası, Gazi Üniversitesinde düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleşen şurada konuşan Bakan Dönmez, son 10 yılda madencilik sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya sağladığı katkının 4 kat artarak 11-12 milyar liraya yükseldiğini, madenciliğin ülke ekonomisindeki payının yüzde 1,1 civarında olduğunu belirtti.

Madencilikten el edilen devlet hakkı gelirlerinin son 10 yılda düzenli bir artış gösterdiğini bildiren Bakan Dönmez, 2011 yılında devlet hakkı payının 298 milyon lirayken, 2019'da bu rakamın 1,670 milyar lira seviyesine yükseltildiğini aktardı.

Bakan Dönmez, 2020 yılında pandeminin etkisiyle maden ihracatında 2019 yılında göre yüzde 1 gerileme olduğu bilgisini vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"4,27 milyar dolar civarında bir ihracatımız oldu ama bu yüzde 1'lik düşüşe rağmen, toplam ihracatımız içerisinde madenciliğin payı bir önceki yıla göre yüzde 2,39'dan yüzde 2,52'ye yükseldi. Dönemin şartlarını düşündüğümüzde sektörün bu tür zorlu durumlar karşısında bile gücünü koruyabildiğini görüyoruz. Bu yılın rakamları iyi seyrediyor. İlk 5 ayda ihracat rakamımız 2,3 milyar oldu. Madencilik sektörümüzün toplam ihracatımız içerisindeki payı da yüzde 2,5'e yükselmiş oldu. Ancak toplam ihracatımızın yüzde 75'ini sağlayan 6 temel sektöre girdi sağlıyor."

"Cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz"

Doğal gazda kaynak çeşitliliğinin LNG ve FSRU projeleriyle desteklenerek artırıldığını söyleyen Bakan Dönmez, "Doğal gaz arz güvenliğimizi teminat altına alarak eski Türkiye'nin kronikleşen "vanalar kapanacak mı?" sorununu tarihin tozlu sayfalarına hapsettik. Bu amaçla ülkemize kazandırdığımız Ertuğrul Gazi FSRU gemimiz yani mobil doğal gaz gazlaştırma gemimiz gibi vizyon gerektiren adımlarla da bu güveni daha fazla perçinledik. Ertuğrul Gazi'yle ilgili olarak bir parantez açmak istiyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Ayrıca Ertuğrul Gazi'nin ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemisi olacağını dile getiren Bakan Dönmez, Geminin 110 milyon Sm3 doğal gaz depolama kapasitesiyle Hatay ve Osmaniye'nin 1 yıllık konut ihtiyacını karşılayabileceğinin altını çizdi.

"Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 GWh elektrik üretimi yaparak aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık"

"Mayıs ayında güneşimiz çok daha enerjik parladı" diyen Bakan Dönmez, güneş enerjisinden elektrik üretimi hakkında rakamsal bilgiler vererek şunları kaydetti:

"Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 GWh elektrik üretimi yaparak aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık. Yine aynı dönemde, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 5,8'e yükselerek aylık bazda en yüksek orana ulaştı. Başka bir ifadeyle Mayıs'ta güneşimiz rekorlarla parladı desek haksızlık etmeyiz. Bu yılın ilk beş ayında devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 45,1'ini ise rüzgar santrallerimiz oluşturdu. Toplam kurulu güzümüzün yüzde 9,9'unu oluşturan rüzgar enerjisinde de adım adım 10 bin MW kurulu güce doğru ilerliyoruz."

Düzenlenen Şura'ya Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da katıldı.

Bakan Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurdu
Bakan Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurdu
Bakan Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurdu
Bakan Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurdu

Ertuğrul Gazi, Fatih Dönmez, Enerji, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin açılacağını duyurdu - Son Dakika


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