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Bakan Dönmez: "Evinizin sıcaklığını 1 derece düşürdüğünüzde faturalarınızda yüzde 6-7 azalma oluyor"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (10) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:35 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (10) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu. (10)
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