Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Evinizin sıcaklığını 1 derece düşürdüğünüzde faturalarınızda yüzde 6-7 azalma oluyor"
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Evinizin sıcaklığını 1 derece düşürdüğünüzde faturalarınızda yüzde 6-7 azalma oluyor' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Evinizin sıcaklığını 1 derece düşürdüğünüzde faturalarınızda yüzde 6-7 azalma oluyor"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (10) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (10) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu. (10)

Bakan Dönmez: Evinizin sıcaklığını 1 derece düşürdüğünüzde faturalarınızda yüzde 6-7 azalma oluyor

Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:35 Kaynak: AA
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