Bakan Dönmez: "Ezana, Bayrağa, İstiklal Marşı'na Saygısı Olmayanın Bu Halka da Millete de Saygısı...
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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:13 Kaynak: AA
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