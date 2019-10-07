Bakan Dönmez: "Fatih, Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ediyor, 500-600 metre...
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Bakan Dönmez: "Fatih, Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ediyor, 500-600 metre daha derinleştireceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: "Fatih, Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ediyor, 500-600 metre daha derinleştireceğiz"
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