Bakan Dönmez: Fatih, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı - Son Dakika

Bakan Dönmez: Fatih, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu.
Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız'" dedi.
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ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:22 Kaynak: DHA
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