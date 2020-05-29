Bakan Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda...
Bakan Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak"
Bakan Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak"
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:31 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Dönmez: 'Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü