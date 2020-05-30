Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin güzergahını paylaştı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 29 Mayıs'ta İstanbul Haydarpaşa Limanından hareket eden Fatih Sondaj Gemisi'nin izleyeceği rotayı paylaştı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Sondaj Gemisi'yle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, "Fatih'in Karadeniz seferi. #FatihKaradenizde" başlığıyla, 29 Mayıs Cuma günü İstanbul Haydarpaşa Limanından hareket eden Fatih Sondaj Gemisi'nin, 15 Temmuz tarihinde Tuna 1 Kuyusunda olacağı güne kadar izleyeceği yolu video yoluyla takipçileriyle paylaştı. - ANKARA