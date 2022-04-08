Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu

08.04.2022 18:41

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni yeni görevine uğurlamak için geldiği Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu

ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni yeni görevine uğurlamak için geldiği Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Önce 65 tonluk kuyubaşı vanalarını inceleyen Bakan Dönmez, daha sonrasında yardımcı gemi Seven Pegasus'a girerek bilgi aldı. Ardından keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak borular hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, devam eden boru sevkiyatının 75'inin tamamlandığını öğrendi.

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu
Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu
Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500
ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda ZONGULDAK - (DRONE) Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanı'ndan ayrıldı ZONGULDAK - (DRONE) Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanı'ndan ayrıldı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Eşinin öldüren kocadan akılalmaz savunma: Kazara oldu
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:12 Türkiye'den Ukrayna'ya çağrı: Yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
18:55 Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 20:16:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement