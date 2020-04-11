Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi - Son Dakika

Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda, piyasaların öngörülebilirliğini olumsuz etkilediği için fiyat oynaklığının bir an önce sona ermesini istediklerini söylediğini, petrol fiyatlarının düşüklüğü veya yüksekliğinden ziyade oynaklığının piyasaları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda, piyasaların öngörülebilirliğini olumsuz etkilediği için fiyat oynaklığının bir an önce sona ermesini istediklerini söylediğini, petrol fiyatlarının düşüklüğü veya yüksekliğinden ziyade oynaklığının piyasaları daha olumsuz etkilediğini belirtti.

Dönmez, video konferansla katıldığı G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya 20'nin üzerinde ülkeden bakan düzeyinde katılım olduğunu ifade eden Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Enerji Forumu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi uluslararası kurumların temsilcilerinin de toplantıya iştirak ettiğini bildirdi.

Dönmez, toplantının en önemli konusunun, küresel ölçekte sağlığı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasaya etkileri olduğunu belirterek, pandeminin sosyal hayatı ve ekonomik aktiviteleri son derece yakından etkilediğini dile getirdi.

G20'nin içinde dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinin yanı sıra, talep tarafını temsil eden tüketici ülkelerin de bulunduğuna işaret eden Dönmez, "Her ülkenin konulara yaklaşımı zaman zaman farklılıklar arz etmekle birlikte, genel olarak vurgulanan ortak nokta şu; hem arz hem de talep tarafının dayanışma ve yardımlaşma içinde olması gerekiyor. Özellikle son birkaç haftadır fiyatlardaki oynaklık hemen hemen tüm katılımcılar tarafından gündeme getirildi. Fiyatların düşüklüğü veya yüksekliğinden ziyade, öngörülememiş olması ve oynaklığı piyasaları daha olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Kovid-19 nedeniyle tüm tüketim maddelerinde olduğu gibi enerji ürünlerinde de ciddi bir daralmanın söz konusu olduğuna dikkati çekerek, krizden önce günlük ortalama 100 milyon varil üretim-tüketim dengesinin bulunduğu küresel petrol piyasasında talep tarafında günlük 20 milyon varillik azalma olduğunu söyledi.

Bunun ulaşım sektörünün ciddi anlamda durmuş olmasından kaynaklandığını ifade eden Dönmez, dünya genelinde üretilen petrolün yaklaşık üçte ikisinin ulaşım sektöründe, kalanının ise başta petrokimya olmak üzere çeşitli alanlarda kullanıldığını dile getirdi.

Dönmez, söz konusu daralmadan dolayı petrol üreticisi ülkelerin üretimlerini kısmayı planladığını anımsatarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin ilk etapta günlük 10 milyon varil kesinti yapacaklarını, dünkü görüşmelerin ardından ise 13-14 milyon varillik bir kısıtlamaya doğru gideceklerini belirtti.

"Doğal gaz fiyatlarında da ciddi oynaklık var"

Doğal gazda daha uzun dönemli kontratlar yapıldığına işaret eden Dönmez, Türkiye'nin doğal gazı ağırlıklı olarak boru hatları üzerinden aldığını söyledi ve "Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aldığımız ülkeler var. Onlardan daha çok spot dediğimiz günlük piyasadan uygun fiyatlar yakalandığında alıyoruz. Ancak orada da talep daralmasından dolayı fiyatlarda ciddi anlamda bir oynaklık söz konusu." ifadelerini kullandı.

Son dönemde küresel petrol piyasasındaki fiyat hareketliliğini de değerlendiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Toplantıda, tüketici ülke olarak, piyasaların öngörülebilirliğini olumsuz etkilediği için fiyat oynaklığının bir an önce dinmesini arzu ettiğimizi belirttik. Elbette, düşen fiyatlar bizim gibi talebi yoğun ülkelerin maliyetlerini düşürmesi açısından önemli ama bu fiyat düşüklüğünü avantaja dönüştürme imkanlarını sınırlamış oluyoruz. Çünkü vatandaşlarımız, kara ulaştırması başta olmak üzere hava yolu ulaştırmasında bu ürünleri çok daha az kullanır hale geldi."

Sektör çalışanlarına teşekkür

Enerji piyasalarının yeniden normal şartlar altında rekabete dayalı şekilde çalışır hale gelmesini istediklerini belirten Dönmez, şöyle dedi:

"İçinde bulunulan zor günlerde vatandaşların enerji hizmet ve ürünlerine kesintisiz aksamadan erişiyor olması çok önemli. Burada şüphesiz enerji çalışanlarının sağlığı ve güvenliği son derece önemli. Bu vesileyle enerji çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar da büyük bir fedakarlıkla bu hizmetlerin aksamadan yerine getirilmesi için çalışıyorlar."

Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:11 Kaynak: AA

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