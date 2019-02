Bakan Dönmez, Gaz dağıtım ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Fatih Dönmez : "Her yıl ortalama 40-45 milyar dolar enerji ithalatına bedel ödüyoruz""Yerli kömürde ciddi anlamda bir potansiyelimiz var son on yılda bulduğumuz keşif miktarı 10 milyar tonu geçti şuanda da 20 milyar tona ulaştı"SAKARYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya 'da faaliyet gösteren Elektrik, Gaz Dağıtım ve STK temsilcileri ile buluştuğu toplantıda yaptığı açıklamada, "Yerli kömürde ciddi anlamda bir potansiyelimiz var son on yılda bulduğumuz keşif miktarı 10 milyar tonu geçti şuanda da 20 milyar tona ulaştı" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya'da faaliyet gösteren Elektrik, Gaz Dağıtım ve STK temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Gerçekleşen yemeğe Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce , milletvekilleri ve davetliler katıldı."Enerji ithalatına bedel ödüyoruz"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Ülke olarak bizim enerjiye özellikle dışardan gelen enerjiye bağlılığımız kritik bir sorun. Biz de onun için hep diyoruz ki güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerjiye sahip olmayız. Özellikle son birkaç yıldır, bu çerçevede milli enerji maden politikasının hedeflerini ve amaçlarını belirledik. Üç amaç var bunlardan birincisi arz güvenliği, iki yerlileştirme, üç ise ön görülebilir piyasalar arz güvenliği klasik anlamda ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar bir enerjiye sahip olmanız. Doğusunda kaynaklar açısında oldukça zengin ülkeler batısında da kaynakları yetersiz bu ihmal ihtiyaç malzemelerine fazla gereksinim duyan bir dünya var. Biz ise burada bir yerde geçiş noktasındayız. Birincil enerji kaynaklar açısından ülkemizin dörtte üçlük kısmını ithal ediyoruz maalesef elektrik üretimi açısından baktığımızda ise yüzde ellisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan yüzde ellisini ithal kaynaklardan elde ediyoruz. Her yıl ortalama 40-45 milyar dolar enerji ithalatına bedel ödüyoruz. Cari açığımızın en önemli etkenlerinden birisidir. Tabi ki bu durum bakanlığımızın çalışanları ve sektörde çalışanlara bu anlamda ciddi bir sorumluluk yüklüyor varsa bulun mesajını aldık ve bizde varsa bulacağız diyerek karada, denizde bu tip doğal kaynakları aramak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi."20 milyar tona ulaştı"Bakan Dönmez konuşmasın devamında, "Yerli kömürde ciddi anlamda bir potansiyelimiz var son on yılda bulduğumuz keşif miktarı 10 milyar tonu geçti şuanda da 20 milyar tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl yerli kömür üretimimizde rekor kırıldı. 101 buçuk milyon ton buna rağmen biz hala 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz kömüre ödediğimiz miktar 3-4 milyar dolar, evet kömürümüzün kalitesi ürettiğimiz kömürün kalitesiyle eş değer olmayabilir. Düşük kalitede olsa bile bugün ki teknolojinin getirdiği imkanlarla biz onu emisyon değerleri açısından uygun şartlara getirmek suretiyle değerlendirme imkanına sahibiz ve bir karar aldık bize bakanlığımıza EPDK ya ithal kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisi hakkında başvuru yapmayalım artık bu kapıyı kapatalım. Eğer yapacaksak yatırımı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı her türlü yatırımı yapalım dedik. Petrol ve doğalgaz açısından da rezervlerimiz pek tatminkar değil. Toplam petrol ihtiyacımızın aşağı yukarı yüzde sekizi kadarını ürete biliyoruz. Doğal gaz da bu durum daha düşük yüzde iki, yüzde üç civarında ama yılmadan, sondaj sayımızı arttırmak suretiyle hem petrolde hem de gazda küçük büyük demeden ekonomiye kazandırmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye Petrollerinde yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirildi. Bu sene bunu 12 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hem denizde hem de karada en büyük keşfimiz denizde olacak Fatih sondaj gemimizi bildiğiniz gibi filomuza kattık. Geçtiğimiz Ekim ayında çalışmalar başladık. Şuan da artık kaynak noktasına ulaşmaya nerdeyse başardık 4 bin 300 metrelerdeyiz. Hedefimiz 5 bin 500 metre kaynak var mı, yok mu bilgisini merak ediyoruz varsa keşfin büyüklüğü ve rezervin kalitesi hakkında çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.