Bakan Dönmez: Gaz depolarımızın kapasitesini artıracağız
48 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Silivri'deki ve Tuz Gölü'ndeki gaz depolarımızın kapasitesini artırarak, doğal gazda arz güvenliği sorununu kökünden tarihe gömeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:25
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