Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: Gaz depolarımızın kapasitesini artıracağız

Bakan Dönmez: Gaz depolarımızın kapasitesini artıracağız

48 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Silivri'deki ve Tuz Gölü'ndeki gaz depolarımızın kapasitesini artırarak, doğal gazda arz güvenliği sorununu kökünden tarihe gömeceğiz.

Bakan Dönmez: Gaz depolarımızın kapasitesini artıracağız, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, " Silivri'deki ve Tuz Gölü'ndeki gaz depolarımızın kapasitesini artırarak, doğal gazda arz güvenliği sorununu kökünden tarihe gömeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:25 

Fatih Dönmez, Silivri, Tuz Gölü, Ekonomi
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