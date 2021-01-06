Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 MW kurulu gücümüzün yüzde 98'ini yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir...

Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 MW kurulu gücümüzün yüzde 98'ini yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu.

Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 MW kurulu gücümüzün yüzde 98'ini yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 MW'a ulaştı. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilirin payı yüzde 51,7 seviyesine yükseldi." - ANKARA

Bakan, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Bakan Dönmez: 'Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 MW kurulu gücümüzün yüzde 98'ini yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir... - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek

ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız

Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az

Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim

15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arayan babadan yürek burkan isyan: Bir Fatiha bile okuyamıyorum