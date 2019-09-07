Bakan Dönmez "Geleneksel Şifalı Pilav Kazanı Kapak Açma" programına katıldı

BİLECİK (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Söğüt'te düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katıldı.



Bilecik'in Söğüt ilçesinde 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında "Geleneksel Şifalı Pilav Kazanı Kapak Açma" programı düzenlendi. Program kapsamında kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından Bakan Dönmez Türkiye'nin dört bir yanından gelen bulgurlar ile yapılan geleneksel şifalı pilav kapak açma törenini dualarla gerçekleştirdi.



Programın ardından Bakan Dönmez, ilçe belediyesini ziyaret etti. Burada Söğüt Belediye Başkanı Sever tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılmak üzere şehrin gümüş anahtarı ve fahri hemşehrilik beratı verildi.



Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve yörükler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK