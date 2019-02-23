Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Gençlerle Buluştu

Bakan Dönmez, Gençlerle Buluştu

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, en samimi dostlukların genellikle lise ve üniversite yıllarında kurulduğunu belirterek, "Buradaki dostluklar ve arkadaşlıklar beklentisiz, samimi ve ihlashane olduğu için eğer çok büyük bir hata yapmadıysanız kolay kolay yıkılmayan dostluklardır.

Bakan Dönmez, Gençlerle Buluştu, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, en samimi dostlukların genellikle lise ve üniversite yıllarında kurulduğunu belirterek, "Buradaki dostluklar ve arkadaşlıklar beklentisiz, samimi ve ihlashane olduğu için eğer çok büyük bir hata yapmadıysanız kolay kolay yıkılmayan dostluklardır." dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) yemekhanesine öğrencilerle bir araya gelen Dönmez, gençliğin enerjisinin çok önemli olduğunu belirterek, bugün gençlerden aldıkları enerjiyle yeni haftaya daha dinç bir şekilde başlayacağını söyledi.

Üniversite yıllarının önemine değinen Dönmez, şunları söyledi:

"Benim de çocuklarım var, sizler gibi üniversite okuyan. Ama şunu ifade edeyim, en samimi halisane dostluklar genellikle üniversite sıralarında, hatta lise sıralarında kurulan dostluklardır. Halen görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Çünkü bu dostluklar bir beklenti olmaksızın kurulan dostluklar. Belki ileride iş hayatınıza atıldığınızda, elbette çevreniz genişleyecek, arkadaşlıklarınız olacak ama buradaki dostluklar ve arkadaşlıklar beklentisiz, samimi ve ihlasane olduğu için eğer çok büyük bir hata yapmadıysanız kolay kolay yıkılmayan dostluklardır."

Bakan Dönmez, öğrencilere üniversitede edindikleri dostlukları ömür boyu sürdürmelerini tavsiye etti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektörü Edibe Sözen ile öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:10 Kaynak: AA

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