Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Dönmez: 'Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı.

6 saat önce

Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı.

Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. Üretimine yılbaşı itibarıyla başlayacak. Öyle tahmin ediyorum, mayıs veya haziranda ilk yerli güneş panellerini üretiyor olacağız."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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