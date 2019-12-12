Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı.
6 saat önce
Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı.
Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. Üretimine yılbaşı itibarıyla başlayacak. Öyle tahmin ediyorum, mayıs veya haziranda ilk yerli güneş panellerini üretiyor olacağız."
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13.12.2019 05:14:03. #1.12#
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