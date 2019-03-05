Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, "Güneş Santralleri ile Yeni Düzenlemeyi Hayata Geçireceğiz"

Bakan Dönmez, "Güneş Santralleri ile Yeni Düzenlemeyi Hayata Geçireceğiz"

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yakın bir gelecekte güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Dönmez,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yakın bir gelecekte güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Yozgat Valiliğini ziyaret ederek Vali Kadir Çakır ile görüştü. Daha sonra Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Bakan Dönmez, Yozgat' yöresel yemeği olan testi kebabının testisini kırarak güneş santralleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez ziyarete gittiği birçok ilde güneş santralleriyle ilgili ciddi bir talebin olduğunu söyleyerek "Aşağı yukarı gittiğimiz her yerde güneş santralleri ile ciddi bir talep var, kota artsın diye. İnşallah çok yakın bir gelecekte güneş santralleri ile ilgili yeni düzenlemeyi hayata geçirerek herkes dilediği gibi o şartlara bağlı kalmak suretiyle güneş santralini kuracak. Buna vatandaşlarımız resmi kurumlar ve Yozgatlılarda dahil" dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:10 Kaynak: İHA

Yozgat, Fatih Dönmez, Politika
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