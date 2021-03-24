Bakan Dönmez: "Güneşten elektrik üretimimiz yüzde 50 arttı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002 yılında sıfır iken bugün yüzde 3,7'ye ulaştı. Şubat 2020'den bugüne son 1 yıllık rakamlara baktığımızda ise güneşten elektrik üretimimiz yüzde 50 arttı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, GÜYAD Genel Kurulu Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, 10 yıl önce karşılaştırıldığı zaman bugün güneş enerjisi maliyetlerinin 5 katı oranında gerilediğini ve bu maliyetlerin daha da düşeceğinin tahmin edildiğini ifade etti. Gelecek 10 yılda yenilenebilir enerjinin payı daha da artacağını belirten Bakan Dönmez, "Bu talep artışının karşılanmasında en fazla büyüyen kaynak güneş olacak. Öyle ki 2030 yılına kadar güneş enerjisi sektörünün yıllık yüzde 10'un üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor. Artık büyümenin merkezinde güneşin olduğu bir döneme girdik. Güneş enerjisinde maliyetlerin önemli oranda düşmesi bu alana yönelik yatırım kararlarını da olumlu etkiliyor. Türkiye'nin de güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı son yıllarda büyük bir artış gösterdi" diye konuştu.

"Avrupa'da ise üçüncü ülke olduk"

Bakan Dönmez güneşte kurulu gücün 6.869 MW'a yükseldiği bilgisini vererek, "Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1'ini güneş enerjisi oluşturuyor. 2021'in ilk 2 ayında devreye aldığımız 831 MW kurulu gücümüzün ise yüzde 24,3'ü güneş enerjisi kaynaklı. 2014'ten bu yana GES kurulu gücünü en fazla artıran dünyada dokuzuncu, Avrupa'da ise üçüncü ülke olduk. Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002 yılında sıfır iken bugün yüzde 3,7'ye ulaştı. Şubat 2020'den bugüne son 1 yıllık rakamlara baktığımızda ise güneşten elektrik üretimimiz yüzde 50 arttı. 2020'nin Mayıs ayında ise güneşten ürettiğimiz elektrik, toplam üretimimizin yüzde 5,5'ine ulaşarak aylık bazda rekor kırdı. Günlük bazda ise 12 Nisan günü ürettiğimiz elektriğin yüzde 7,9'unu güneşten karşılayarak yeni bir rekora daha imza attık" dedi.

"10 yıl içerisinde kurulu güce en az 10 bin MW daha ilave eklemesini hedefliyoruz"

10 yıl içerisinde kurulu güce en az 10 bin MW daha ilave eklemesinin hedeflendiğinden bahseden Bakan Dönmez, "Enerjide yerli kaynak elbette tek başına yeterli değil. Bu süreci tamamlayacak en önemli argüman ise yerli teknoloji üretimi. Bugün bir güneş santralinin devreye alınması için gereken ekipmanların yaklaşık yüzde 60'ı yurt içinde üretiliyor. Yurt dışına ihracat yapan, hatta yurt dışındaki firmalara danışmanlık ve mühendislik hizmeti sunan firmalarımız da var. Bunlar sektörün çok kısa bir zaman diliminde nereden nereye geldiğini göstermesi açısından önemli. Geriden geldiğimiz bu yarışta koşar adımlarla ilerliyoruz. Aradaki farkı kapatmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu yükselişte elbette özel sektörümüzün büyük payı var. Türkiye'nin enerjisine, Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin geleceğine güvenen yatırımcılarımızın güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye yaptıkları yatırım, kamunun bu alanda ortaya koyduğu çabaların da yatırımcılar nezdinde karşılık bulduğunu göstermiş oldu. Başvurularını geçtiğimiz haftalarda tamamladığımız Mini YEKA yarışmamıza gelen başvurular da bunu doğrulayan bir başka örnek oldu. 36 şehrimiz için düzenleyeceğimiz toplam bin MW'lık 74 yarışma için 709 başvuru aldık. 132 şirket bu yarışmalara katılacak. En yoğun başvuruları Orta Anadolu ve güney illerimiz için aldık. Önceki yıllarda olduğu gibi yine açık eksiltme usulüyle yapacağız yarışmalarımızı. Mini YEKA'larımızla küçük ve orta ölçekli yatırımcılarımızı da bu sürece dahil etmiş olacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA