Son Dakika Haberleri: Bakan dönmez: güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)
Son Dakika Güncel Bakan dönmez: güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)

Bakan dönmez: güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)

1 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen '10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.

Bakan dönmez: güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1), System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen '10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Bakan Dönmez, "Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. Hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimine başlayacağız. Yatayda çatlatma yapmak suretiyle teknolojinin sadece ABD'de değil Türkiye'de kullanılacağını göstermiş olacağız" dedi.

Antalya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak
Suriye'de Türkiye'yi desteklemeyeceğini duyuran ABD: SDG'yi de desteklemeyeceğiz Son Dakika: Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek ABD basını, kritik operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:51:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan dönmez: güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]