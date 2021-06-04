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Bakan Dönmez: "Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak"

04.06.2021 21:28
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgazı inşallah Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgazı inşallah Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı açılış töreninde yaptığı konuşmada, doğalgaz arama ve sondajda önemli bir yıl olduğunu ifade ederek 50 yıla aşkın doğalgaz arama sondajlarda millete müjdeli haberleri vermenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde nasip olduğunu söyledi. 405 milyar metreküplük müjdenin ardından karada da üç yeni keşif yapıldığını anlatan Bakan Dönmez, "Doğalgaz arama ve sondajcılığmıızda önemli bir yıl oldu. 50 yıla aşkın doğalgaz arama sondajlarımızda hamdolsun. Milletimize müjdeli haberi vermek sizin liderliğinizde nasip oldu. Bu günlere kolay gelmedik. Arkasında büyük bir emek, güçlü bir siyasi irade ve kararlı duruşunuz var. Biz hiçbir zaman polemiklere, kavgalara girmedik. Bütün enerjimizi, sadece ve sadece işimizi en iyi nasıl yapabiliriz ona harcadık. Milletimizin yıllarca özlemle beklediği o haberi nasıl verebiliriz onun gayretinde olduk. Milletimiz dualarıyla, selamlarıyla, desteklerini bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bizlerde hamdolsun milletimizin beklentilerini boşa çıkartmadık. Bugün güzel bir haber için daha bir aradayız. Liderliğiniz ve ülkemizin yüksek potansiyelini ortaya koyan milli enerji ve maden politikamızda enerjinin her alanındaki projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. 19 yıl önce enerjide değil yarının; içinde bulunduğumuz zaman diliminin bile öngörülemediği bir noktadan bu gün artık elektrik ve doğalgazdan arz güvenliği sorunumuz yok diyebildiğimiz bir noktaya ulaştık. Batıda ne varsa doğuda da o olacak şiarıyla 81 ilimizi doğalgaza buluşturduk. Sadece şehir merkezlerinde değil 593 ilçe ve beldelerimizde de doğalgaz götürerek vatandaşlarımızı çağdaş ve konforlu yakıtla buluşturduk. 2002'de neredeyse ayrıcalık olan doğalgazdan bugün 55 milyon insanımız istifade ediyor hale geldi. Mobil doğalgaz gemimiz Türk Akım ve TANAP gibi dev projelerle doğalgaz arz güvenliğimizi teminat altına alıyoruz. Hidrokarbon arama ve üretiminde de kararlılığımız devam ediyor. Hem kara hem de denizdeki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 405 milyar metreküplük müjdenin ardından karada da 3 yeni keşif yaptık. 6 bin 800 varille yurt içi petrol üretimimizi 60 bin varil üzerine çıkarttık. Hedefimiz yurt içi petrol üretimini 100 bin varil üzerine çıkartmak."

"Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak"

Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerinin sondajlarının müjdelerle sonuçlandığını aktaran Bakan Dönmez, 2023 hedeflerini de açıklayarak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Denizlerde Fatih Sakarya Gaz Sahası'nda yaptığı 405 milyar metreküplük keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularında sondajını tamamladı. Şu anda Türkali-3 kuyusunda sondajını tamamladı. Kanuni Sondaj Gemisi de Fatih'in açtığı kuyuları test ve kuyu tamamlama işlemlerini gerçekleştirmek üzere görev başında. Filyos limanımızın içerisine gemilerimizin ikmalini ve operasyonlarımız için ihtiyaç duyulan malzemelerin sevkiyatlar için filyos kıyı lojistik merkezini geçtiğimiz yıl Temmuz ayında devreye aldık. Sondaj akışkanı üretimi, malzemesi depolama, hasarsız muayene yöntemleriyle, ekipman uygunluk kontrolü ve atık yönetimi de bu merkezden gerçekleştirilir hale geldi. Sakarya Gaz Sahamızda yeni arama ve sondaj çalışmalarımız da yine devam ediyor. İnşallah milletimize yeni müjdeler vermenin heyecanıyla işimize dört elle sarılmaya devam edeceğzi. Gaz Sahası'ndaki gazın Filyos'ta karaya çıkartılması için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Bugün ilk adımını atıyor. Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Filyos Doğalgaz İşletme Tesisi'nin temelini atıyoruz. Doğalgazı inşallah Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak." - ZONGULDAK

Bakan Dönmez: Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak

Fatih Dönmez, Karadeniz, Enerji, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak' - Son Dakika Ekonomi


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