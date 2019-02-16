Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Hedefimiz Oy Oranını Yüzde 70'in Üzerine Çıkartmak"

Bakan Dönmez: "Hedefimiz Oy Oranını Yüzde 70'in Üzerine Çıkartmak"

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim irtibat ofisinin açılışında yaptığı açıklamada, "Sakarya'da oy oranında hedefimizi yüzde 70'in daha da yukarısına çıkartmak" dedi.

Bakan Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim irtibat ofisinin açılışında yaptığı açıklamada, "Sakarya'da oy oranında hedefimizi yüzde 70'in daha da yukarısına çıkartmak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Serdivan ilçesinde bulunan Seçim İrtibat Ofisi açılışına katıldı. Bakan Dönmez ziyarette partililerden bilgi aldı. Daha sonra bir konuşma yapan Bakan Fatih Dönmez, "AK Parti sadece hükümette attığı başarılarla anılmıyor, AK Parti belediyecilikte de marka şehirler çıkartan bir partinin adıdır. Cumhurbaşkanımız sadece İstanbulluların değil, tüm Türkiye'nin hatta mazlum mağdur olmuş dünyanın sevilen bir lideridir. Açtığı yolda biz bize düşen yerel seçimlerde her birisi birbirinden değerli kardeşlerimiz, adaylarımızı 1 Nisan sabahı belediyeleri teslim etmek. Zaten Sakaryalı kardeşlerim AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerine şahit oldular. Sakarya girdiği tüm seçimlerde sayın cumhurbaşkanımıza desteğini hep gösterdi. Son seçimde yüzde 70 civarında bir oyla tekrar cumhurbaşkanı seçmek için iradesini ortaya koydu. Bize düşen şimdi o çıta yükseldi ama hedefimiz yüzde 70'yi daha yukarı çıkartmak. 17 belediyenin 17'sini alarak sayın cumhurbaşkanımıza desteği göstermenizi istiyorum" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

AK Parti, Sakarya, Fatih Dönmez, Politika
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