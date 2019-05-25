Bakan Dönmez: İhale edilen maden sahası sayısını 2 bine çıkaracağız
4 saat önce
Geçen yıl bin 248 maden sahasının ihale edildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl ihale edilen maden sahası sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Geçen yıl bin 248 maden sahasının ihale edildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl ihale edilen maden sahası sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:33
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