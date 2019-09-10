Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi
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Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede küresel enerji gelişmeleri, trendler ve iki ülke arasındaki enerji iş birlikleri ele alındı.

Heyetler arası görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi

Fatih Dönmez, Wilbur Ross, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:27 Kaynak: AA
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