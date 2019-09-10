Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:27 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede küresel enerji gelişmeleri, trendler ve iki ülke arasındaki enerji iş birlikleri ele alındı.
Heyetler arası görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
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