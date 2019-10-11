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Bakan Dönmez'in acı günü

57 dakika önce

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul'da toprağa verildi.

Bakan Dönmez'in acı günü, System.String[]

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul'da toprağa verildi.

Öztürk'ün naaşı, Ataşehir Libadiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Fatih Dönmez, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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