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Bakan Dönmez'in acı günü

1 saat önce

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul'da toprağa verildi.

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Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul'da toprağa verildi.

Fatih Dönmez, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:16 
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