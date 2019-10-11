Bakan Dönmez'in acı günü

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul 'da toprağa verildi.

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Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar oldu