Bakan Dönmez'in acı günü
1 saat önce
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul'da toprağa verildi.
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:16
Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar oldu Ali Koç: Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı Başkan İmamoğlu: "kahramanlara ihtiyaç duymayacağımız mekanizmaları kuracağız"