Bakan Dönmez'in adı o caddeye verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in ismi, baba ocağı Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde bir caddeye verildi.Gölpazarı ilçesinde bulunan Orgeneral Aytaç Yalman Caddesi'nin ismi, belediye meclis kararı ile adı değiştirilerek Bakan Fatih Dönmez Caddesi oldu. Baba ocağını ziyarete gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, isminin verildiği caddenin açılışına katıldı. Bakan Dönmez'e burada Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, partililer ve vatandaşlar eşlik etti."Küçükken oynadığımız caddeye ismimin verilmesi ben çok duygulandırdı"Adı, fotoğrafı ve biyografisi yazılı olan cadde tabelasının kendisini çok duygulandırdığını anlatan Bakan Dönmez, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocukluğumuz burada geçti. Bu sokak ve caddelerde bizler de koşturduk. Şu an belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizin kararı ile eski adı Orgeneral Aytaç Yalman Caddesine benim ismimi vermişler. Aslında ben baba ocağımı ziyarete geldim. Bu gece bana bir sürpriz yaptılar. Burada çocukluk arkadaşlarım da var. Onlarla da hasbıhal ettik. Bu güzel sürprizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Küçükken oynadığımız caddeye ismimin verilmesi ben çok duygulandırdı" dedi.Öte yandan Dönmez memleketi Gölpazarı'na bir müjde daha vererek Yenipazar yoluna yapılan trafo merkezin yıl sonuna kadar biteceğini söyledi. - BİLECİK