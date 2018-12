Bakan Dönmez: "İnceburun'da Ngs İçin Kesilen Ağaçlar Endüstriyel"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop İnceburun Yarımadası'na yapılacak nükleer güç santralı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin Sinop'ta yapılacak nükleer güç santralıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, şunları söyledi:"Proje sahası, endüstriyel orman niteliğinde olup, ilgili idare tarafından, süresi dolan alanlar boşaltılarak ülkemizin hammadde ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu çerçevede ağaç kesimleri, ülkemizin her yerinde yapıldığı gibi endüstriyel amaçlı kesimler olup bu ağaç kesim faaliyetlerinin proje ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılması planlanan projenin 'Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi' (Bern Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar üzerine olası etkileri ve alınacak önlemlere dair hususlar, halen hazırlanmakta olan ÇED raporunda yer alacaktır.Tüm dünyada doğa koruma alanlarına yakın nükleer enerji santralları bulunmaktadır. Sinop Nükleer Enerji Santralı Projesi ile ilgili ÇED süreci, ilgili mevzuatta öngörülen hususlara göre devam etmektedir. Dünyada tarımsal ürün ihracatında ilk dokuz sıradaki ülkelerin tamamında nükleer santral bulunmaktadır. Bu 9 ülkede dünyadaki nükleer reaktör yarısından fazla toplam 245 nükleer reaktör bulunmaktadır. Nükleer santraller, emisyona neden olmadığından, tarım alanlarına veya bitki örtüsüne herhangi bir olumsuz etkileri söz konusu değildir. Dünyada pek çok ülkede nükleer santrallere yakın tarım alanları mevcuttur. Nükleer santrallerin radyolojik etkilerinin önlenmesi nükleer güvenliğin sağlanması ile doğrudan ilgilidir."The post Bakan Dönmez: "İnceburun'da NGS için kesilen ağaçlar endüstriyel" appeared first on Enerji Enstitüsü