Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü
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Bakan Dönmez Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

2 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.

Bakan Dönmez Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.
İkili arasındaki görüşme, başkent Bağdat'taki Başbakanlık konutunda basına kapalı gerçekleşti.
Bağdat'a bu sabah gelen Bakan Dönmez'in Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib'le de görüşmesi bekleniyor.
Fatih Dönmez, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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