Bakan Dönmez Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü
2 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:58 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Irak
Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.
İkili arasındaki görüşme, başkent Bağdat
'taki Başbakanlık
konutunda basına kapalı gerçekleşti.
Bağdat'a bu sabah gelen Bakan Dönmez'in Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib'le de görüşmesi bekleniyor.
Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir" Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi