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Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi

05.02.2022 20:27

Son dakika haberler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar gören elektrik enerjisi nakil hatlarının onarım çalışmalarını yerinde denetledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar gören elektrik enerjisi nakil hatlarının onarım çalışmalarını yerinde denetledi.

Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketindeki toplantının ardından kent merkezinde çalışmaların sürdüğü mahalleye geldi.

Arıza onarım ekiplerinin Işık Kent Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

Dönmez, mahalledeki vatandaşlarla konuşarak arızalara müdahale eden ekiplerin 5-6 kat artırıldığını söyledi.

Tüm ekiplerin sahada canla başla çalıştığını belirten Dönmez, sorunun en kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

Ekiplere de herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Dönmez, beraberindeki heyetle İl Özel İdaresine geçti.

Bakan Dönmez'e TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.

Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi
Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi
Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi
Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi
Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi
Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi
Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi

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Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Dönmez, elektrik hatlarının onarımını denetledi - Son Dakika


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