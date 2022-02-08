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Bakan Dönmez: "Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz"

08.02.2022 17:12
Bakan Dönmez: "Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Isparta'daki vatandaşların fatura tahsilatının 1 ay ertelendiği belirten Bakan Dönmez, sadece 7 köyde enerji sıkıntısı yaşandığını belirtti.

3 Şubat Perşembe günü son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Isparta'da elektrik hatlarında yaşanan sıkıntıların ardından yapılan onarım çalışmalarından bahseden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm şebekelere enerji sağlandığını, sadece 7 köyde kesinti olduğunu söyledi.

"13 İLDEN BAKIM EKİBİ GELDİ"

13 ilden Isparta'ya bakım ekibi geldiğini belirten Bakan Dönmez, "Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Şu anda sadece 7 köyümüzde bir sıkıntı söz konusu orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 13 ilden buraya bakım onarım ekibi intikal ettirdik. Şu anda 653 çalışan teknik personelimiz var. Sahada bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatı da 1 ay süre ile erteliyoruz" diye konuştu.

"GERÇEKLERİ PAYLAŞTIK"

En kısa süre içerisinde telafi çalışmalarına başlayacaklarını belirten Bakan Dönmez, "Bazı sosyal medyada, gazete ve TV'lerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı. Bütün bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bize vermiş olduğu hoşgörü ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile günlerdir sahada çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakinen takip etti. Desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Allah beterinden korusun diyorum. Sağ olun var olun. Büyük geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Uysal/ İHA)

Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz

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Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz" - Son Dakika
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