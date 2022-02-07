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Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı

07.02.2022 01:55

Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor' söylentileri doğru değil "An itibariyle Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinde...

Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor' söylentileri doğru değil

"An itibariyle Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekemiz kalmamıştır"

ISPARTA - Isparta'da enerjisiz şebekenin kalmadığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyada yer alan sayaçların okunup elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı. Dönmez, "An itibariyle Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinde an itibarıyle enerjisiz şebekemiz kalmamıştır" dedi.

3 Şubat Perşembe günü son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Isparta'da elektrik hatlarında buzlanmaya bağlı kesintilerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kente gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Isparta kent merkezinde elektrik arızasının yaşandığı son mahalleye gelen Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, 600 personel ile müdahalelerin sürdüğünü ve an itibarıyla il merkezi ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekenin kalmadığını söyledi.

Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi 3 Şubat Perşembe günü Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı olmuştu. Neredeyse gün boyu devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak özellikle şebekemizde buz yüküne bağlı olarak ciddi hasarlar oluşmuştu. İletken kopmaları gerekse trafo merkezlerimizde benzer şekilde arızalar meydana geldi. Olayların meydana geldiği ilk etapta Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Isparta'da bulunan bakım onarım ve acil müdahale ekipleri müdahalelere başlamış ancak olayın büyüklüğü karşısında çevre illerden takviye personel ve ekipman sağlanması gerçeklemiştir. Şu anda 600'e yakın personel, 200'e yakın iş makinesi ile çalışma devam ediyor. Sivas, Yozgat, Kastamonu, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Hatay, Adana ve Denizli gibi birçok ilimizden buraya olaya müdahale etmek üzere personel çağrıldı. Onların 7 gün 24 saat durmaksızın yaptıkları çalışma sonucu Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibariyle enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son arızanın olduğu yerdeyiz. Fedakarca çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Sayaçların okunup faturalandırıldığı iddialarının aslı yok"

Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluştuğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimiz merkezdeki işlerini bitirir bitirmez, kırsaldaki köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın büyük oranda kırsaldaki arızaları gidermiş olacağız. Bu sırada sosyal medyada ciddi bilgi kirlilikleri ile karşılaştık. Özellikle 'Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor' şeklinde. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası Bakan Dönmez, teknik personel vatandaş ve basın mensuplarına teşekkür ederek çay ikramında bulundu.

Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı
Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı
Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı
Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı

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Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez Isparta'da sayaçların okunup elektrik faturası kesildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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