Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "(İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz...
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Bakan Dönmez: "(İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz...

1 saat önce

Bakan Dönmez: "(İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor"

Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: " (İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor"

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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