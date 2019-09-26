Bakan Dönmez: "(İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz...
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Bakan Dönmez: "(İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:06 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: " (İstanbul depremi) Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor"
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