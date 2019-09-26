Bakan dönmez: istanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Deprem anında Avrupa yakasında koruma amaçlı devre dışı kalan 22 trafonun tamamını 18.00 itibariyle yeniden işletmeye aldık.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:40 Kaynak: DHA
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Deprem anında Avrupa yakasında koruma amaçlı devre dışı kalan 22 trafonun tamamını 18.00 itibariyle yeniden işletmeye aldık. An itibariyle İstanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır" dedi.
İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bazı semtlerde elektrik kesintileri yaşandı. Konuyla ilgili Twitter adresinden açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, an itibariyle tüm İstanbul'a kesintisiz enerjinin verildiğini açıkladı. Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti:
"Deprem anında Avrupa yakasında koruma amaçlı devre dışı kalan 22 trafonun tamamını 18.00 itibariyle yeniden işletmeye aldık. An itibariyle İstanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır. Bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. İstanbul halkına ve milletimize geçmiş olsun."
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