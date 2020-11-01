Bakan Dönmez: İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı - Son Dakika

Bakan Dönmez: İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı

01.11.2020 20:51
Bakan Dönmez: İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin ardından İzmir'de elektrik ve doğal gaz verme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Sadece ağır hasarlı, yıkılmış ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği binalara elektrik vermedik.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin ardından İzmir'de elektrik ve doğal gaz verme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Sadece ağır hasarlı, yıkılmış ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği binalara elektrik vermedik. Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı." dedi.

Dönmez, İzmir'de Tüpraş İzmir Rafinerisi, EgeGaz Aliağa LNG Terminali, Petkim ve STAR rafineri ile Etki Yüzer LNG Terminali'ne ziyaretlerde bulundu, tesislerin durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İzmir'de elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin tüm personeliyle gece gündüz çalıştığını ifade eden Bakan Dönmez, özellikle arama kurtarma çalışmalarının yoğun olduğu yerlerde tedbir amaçlı olarak bazı binalarda elektrik ve doğal gazın kesildiğini söyledi.

Sadece ağır hasarlı, yıkılmış ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği binalara elektrik veremediklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Deprem anı itibarıyla AFAD'ın talepleri doğrultusunda özellikle Bayraklı'da bazı bölgelerin gazları kesilmişti. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor. Kontrollü bir şekilde AFAD'dan gelen bilgiler doğrultusunda bina bina gaz verme işlemleri devam edecek. Önce şebekeyi gazlayacağız, gazı herkesin kapısına kadar, servis kutularına kadar getireceğiz."

Petrokimya tesisi, rafineriler, yüzer LNG terminalleri

Fatih Dönmez, enerji arzı tarafında da Aliağa yarımadasında kritik tesisler bulunduğunu söyledi.

TÜPRAŞ ve SOCAR'a ait olan Türkiye'nin en büyük 2 petrol rafinerisinin Aliağa'da bulunduğunu anımsatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Aliağa'daki her bir rafinerinin yıllık kapasitesi 10 milyon ton. Bu yarımada, enerji kaynakları ve çeşitliliği açısından son derece stratejik tesislerin yerleşik olduğu bir lokasyonda. O açıdan buraya gelerek yerinde incelemelerde bulunduk. Varsa, yaşanan olumlu ve olumsuz hadiseleri görmek ve bir daha yaşanmaması için tedbir almak amacıyla buradayız ama hamdolsun önemli bir sorun yaşanmamış."

Bakan Dönmez, Türkiye'nin tek ve en büyük petrokimya tesisinin de Aliağa'da yer aldığını belirterek, "Birisi karada Ege Gaz'a ait, birisi de Etki Liman'a ait yüzer olmak üzere 2 LNG terminalimiz de burada. Yaptığımız incelemeler ve aldığımız sunumlarda hamdolsun buralarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadan durumun atlatılmış olduğunu gördük. Bu bölge, elektrik üretim, termik, doğal gaz, kömür ve rüzgar santrallerimizin de yoğun olduğu bir bölge. Oralarda da herhangi bir sorun yaşanmadı. Hepsi üretimlerine kesintisiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Arama Kurtarma, Aliağa, Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı - Son Dakika


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