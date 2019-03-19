Bakan Dönmez: Jeotermal Kaynakların Birçok Kullanım Alanı Var (3)

'DİNAR'DA YERİN ALTINDA ŞİMDİ KÖMÜR DE TESPİT ETTİK'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar programı kapsamında Dinar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunu ziyaret etti.

'DİNAR'DA YERİN ALTINDA ŞİMDİ KÖMÜR DE TESPİT ETTİK'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar programı kapsamında Dinar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunu ziyaret etti. Burada halka seslenen Bakan Fatih Dönmez, "Dinar, yerin altı da üstü de hem doğal zenginlikler hem de enerji kaynakları açısından oldukça mümbit bir yer. Mevla'm size biraz torpil geçmiş öyle gözüküyor. Rüzgarınız var, güneşiniz var, suyunuz var, yerin altında şimdi kömür de tespit ettik. Bu kömür santraliyle alakalı bir takım dedikodular yapılmış. Kesinlikle inanmayın, bizim ağzımızdan ne çıkıyorsa ona inanın. Yok işte tarlalara el koyulacakmış bilmem zayi yapılacakmış öyle bir şey yok. Orada biz yer altı işletmeciliği yapacağız. Yaklaşık 1 milyar tonluk linyit rezervimiz var. Bugün bunun 4'te 3'ünü çıkarmış olsak tam 30 milyar dolarlık bir rezervimiz var" dedi.



'45 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ İTHALATIMIZ VAR'



Dinarlılara "Bak altının üstünde oturuyorsunuz" diye seslenen Bakan Dönmez, "Biz kömüre siyah-kara diye bakmıyoruz, nimet. Dünya kadar parayı yurt dışına ödüyoruz. Enerji kaynakları ithal etmek için başta petrol, doğalgaz, kısmen kömür de ithal ediyoruz. Yıllık ortalama 45 milyar dolarlık enerji ithalatımız var. Bir tarafından da yerin altında bekleyen kömürümüz var. Niye dışarıya para ödeyelim? Çıkartalım bunu ekonomiye vatandaşın hizmetine sunalım, herkes mutlu olsun. Sadece Dinar'da değil ülkemizin dört bir tarafında çok miktarda kömür rezervi tespit ettik. Bunları ekonomiye kazandırmak bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.



'TRAKYA'DA İLK KEŞFİMİZİ YAPTIK'



Petrol, doğalgaz aramalarını da artırdıklarına işaret eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:



"Hemen de ilk meyvelerini görmeye başladık. Trakya'da ilk keşfimizi yaptık. Yaklaşık 300 bin hanenin 3 yıl yetecek doğalgazını keşfettik. Afyon'u düşünün, ilçeleriyle birlikte 300 bin hanenin, Afyon şehrini ilçeleriyle birlikte 10 yıl yetecek doğalgazı bulduk. Yeter mi? Elbette yetmez. Afyon gibi bizim onlarca şehrimiz var. Daha çok çalışmamız lazım. Biz fiili dua yapacağız siz kalbi dua yapacaksınız, elbirliğiyle varsa bulacağız inşallah."



Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),





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