Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez Kadın Personelin Kadınlar Günü'nü Kutladı

Bakan Dönmez Kadın Personelin Kadınlar Günü'nü Kutladı

10 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bakanlığın kadın çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Dönmez Kadın Personelin Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bakanlığın kadın çalışanlarını ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bakanlıkta çalışan kadınları ziyaret etti. Kadın personele gül takdim eden Bakan Dönmez, bu anları sosyal medya hesabı Twitter'dan da paylaştı. Dönmez, " Türkiye'nin enerjisi, Türkiye'nin kadınlarıyla yükseliyor. Beraber mesai yaptığımız çalışma arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Gayretli çalışmalarından ötürü kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Dönmez, paylaşımına #TürkiyeyeEnerjiVerenKadınlar notunu düştü.

Diğer yandan bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden de anlamlı bir video paylaşıldı. Video ile birlikte yer alan açıklamada, "Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı insanımıza sunan, enerjiyi evlerimize ulaştıran, laboratuvarlarımızda ülkemizin enerji bağımsızlığı için büyük başarılara imza atan, kabiliyetleriyle var olan kadınlarımız" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Politika
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