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Bakan Dönmez: "Kamu binalarının enerji tasarruf planlarını hayata geçirmek için sertifika sahibi...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı. (4)
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