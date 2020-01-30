Bakan Dönmez: "Kamu binalarının enerji tasarruf planlarını hayata geçirmek için sertifika sahibi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Kamu binalarının enerji tasarruf planlarını hayata geçirmek için sertifika sahibi... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Kamu binalarının enerji tasarruf planlarını hayata geçirmek için sertifika sahibi...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı'na katıldı. (4)

Bakan Dönmez: Kamu binalarının enerji tasarruf planlarını hayata geçirmek için sertifika sahibi...

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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