Son dakika haber: Bakan Dönmez: Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemisinin, Karadeniz'de sondajlarına başlayacağını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadesini kullandı.

ANKARA, -