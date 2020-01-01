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Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak...
6 saat önce
Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:22 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"
Son Dakika İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı Tapu ve Kadastro'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tapu sorgulamalarına kısıtlama gelmiyor, aksine belediyelerin yetkileri genişliyor Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Son dakika: Bakan Dönmez: Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak rezerv kapasitemiz mevcut