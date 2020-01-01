Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak...

6 saat önce

Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"

Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:22 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak... - Son Dakika
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