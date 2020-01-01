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Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"
6 saat önce
Bakanlar Dönmez ve Kurum'un basın toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:49 Kaynak: AA
Bakanlar Dönmez ve Kurum'un basın toplantısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi. (3)
Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"
Son Dakika Son dakika: Bakan Dönmez: Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak rezerv kapasitemiz mevcut Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Tapu ve Kadastro'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tapu sorgulamalarına kısıtlama gelmiyor, aksine belediyelerin yetkileri genişliyor Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi