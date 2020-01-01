Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"

6 saat önce

Bakanlar Dönmez ve Kurum'un basın toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar Dönmez ve Kurum'un basın toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi. (3)

Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut"

Bakan Dönmez: Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut

Fatih Dönmez, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:49 Kaynak: AA
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