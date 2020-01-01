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Bakan Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"
6 saat önce
Bakanlar Kurum ve Dönmez'in ortak basın toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in soruları cevaplaması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenen basın toplantısında basın mensupalrının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:19 Kaynak: AA
Bakanlar Kurum ve Dönmez'in ortak basın toplantısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in soruları cevaplaması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenen basın toplantısında basın mensupalrının sorularını cevapladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"
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