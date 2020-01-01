Bakan Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"

6 saat önce

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in ortak basın toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in soruları cevaplaması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenen basın toplantısında basın mensupalrının sorularını cevapladı.

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in ortak basın toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in soruları cevaplaması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenen basın toplantısında basın mensupalrının sorularını cevapladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız"

Bakan Dönmez: Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:19 Kaynak: AA
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