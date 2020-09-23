Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (9)

Bakan Dönmez: "Kara sondajlarında 2019'da son 20 yılın en büyük yurt içi üretimini yaptık, günlük 47 bin varildi. Dün, bu rakam 55 bin 260 varil oldu"